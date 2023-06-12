США визнали існування китайських шпигунських об'єктів на Кубі

Китай розширив подібну базу у 2019 році.

Білий дім визнав існування китайських шпигунських об'єктів на Кубі, заявивши, що їхня присутність сходить до адміністрації Трампа і що Пекін продовжує наполягати на їхньому розширенні, інформує ZN.ua .

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Високопосадовець адміністрації в заяві, опублікованій у суботу на умовах анонімності через делікатність питання, сказав, що розвідка США вказує, що Китай вже давно має розвідувальні об'єкти на Кубі і що вони були розширені в 2019 році.

Білий дім за кілька днів до цього відхилив повідомлення Wall Street Journal про те, що Китай та Куба досягли секретної угоди про створення на острові шпигунського об'єкту. Позиція адміністрації у тому, що нової угоди не було, а приміщення функціонували роками.

Згідно з звітом, бази дозволять китайським розвідувальним службам прослуховувати електронні повідомлення на південному сході США , де розташовані багато військових баз, і відстежувати рух кораблів.

«Я бачив це повідомлення у пресі. Це не відповідає дійсності», - заявив офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі у четвер в інтерв'ю MSNBC, передає Bloomberg.

Відповідь у суботу є підтвердженням того, що ключові частини історії були точними, хоча чиновник сказав, що вихідна стаття, як і раніше, не відображає погляду адміністрації на ситуацію.

Білий дім у своїй заяві спробував пояснити своє заперечення тим, що зусилля Китаю щодо розширення шпигунських можливостей на Кубі та інших місцях є постійною проблемою, а не новою подією.

За словами чиновника, адміністрація Байдена була поінформована, коли вона обійняла посаду, про зусилля Китаю щодо розширення зарубіжної інфраструктури логістики, базування та збору.

За словами чиновника, на той час Китай розглядав низку об'єктів, що охоплюють Атлантику, Латинську Америку, Близький Схід, Центральну Азію, Африку та Індо-Тихоокеанський регіон. Це включало наявність об'єктів на Кубі, і США вважали, що Китай модернізував свої об'єкти для збору розвідданих на Кубі у 2019 році.

За словами чиновника, адміністрація подвоїла зусилля щодо протидії зусиллям Китаю щодо створення розвідувальних постів та провела переговори з урядом, розглядаючи можливість розміщення китайських об'єктів.