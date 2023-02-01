Окупанти визнали примусову мобілізацію на Луганщині провальною, вимагають її посилення — ОВА

Щоб посилити примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Луганщини російські загарбники висловили невдоволення результатами попередніх кампаній, під час яких чоловіків забирали і на вулицях, і з робочого місця. Окупанти вимагають посилення мобілізації. Про це повідомляє Луганська ОВА.

Також як «провал» росіяни розцінюють організацію логістичного забезпечення армії РФ у цьому регіоні. Відповідальність за невдачі Кремль покладає на колаборантів.

«Місцевим окупаційним адміністраціям поставлено ультиматум: або РФ вийде до 1 квітня до адміністративних кордонів області, або почнуться «кадрові рішення»», - повідомили в ОВА.

«Хоча результати попередніх мобілізаційних хвиль можна побачити, до прикладу, у пологових будинках Луганська», - заявили в ОВА, додавши, що на території пологового будинку міської лікарні № 3 та пологового будинку обласної лікарні загарбники розгорнули «польові шпиталі», де лікують російських військових.

Через те, що росіяни використовують пологові будинки для лікування поранених солдатів в місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць, а також існують ризики і несприятливі умови для пологів.