Австралія відмовляється від китайських камер спостереження

Міністерство оборони Австралії вилучить усі технології спостереження, виготовлені китайськими компаніями Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. і Zhejiang Dahua Technology Co. зі своїх приміщень, пише Bloomberg. Австралія — остання західна держава, яка позбувається обладнання технологічних гігантів.

Віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Річард Марлз вже видав розпорядження провести оцінку використання технологій Hikvision і Dahua у міністерстві.

«Там, де будуть знайдені ці конкретні камери, їх буде вилучено. Тут є проблема, і ми будемо її вирішувати», – сказав він.

США, близький партнер Австралії в галузі безпеки, заборонили використання обладнання цих фірм в листопаді минулого року, заявивши про занепокоєння національною безпекою. Тоді Hikvision заперечувала, що її продукти представляють будь-яку загрозу національній безпеці, а Dahua зробила подібну заяву ще у 2021 році.

Уряд КНР має контрольний пакет акцій Hikvision — найбільшого у світі постачальника рішень у сфері відеонагляду, а сама компанія потрапила до санкційного списку США через потенційну загрозу національній безпеці та безпосередню участь у побудові системи стеження за національними й етнічними меншинами в Китаї

Після років дипломатичної напруги, від моменту виборів лівоцентристського лейбористського уряду Австралії в травні відносини між Канберрою та Пекіном невпинно покращуються. Водночас, прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе заявив на пресконференції в четвер, що його не турбує негативна реакція з боку Китаю, якщо Австралія вирішить видалити технологію.

За словами Марлза, він не хотів би «перебільшувати» ризики, однак уряд Австралії має переконатись, що їх об’єкти повністю безпечні.

Заява була зроблена після того, як раніше в четвер опозиційний австралійський сенатор Джеймс Патерсон оприлюднив деталі аудиту, який виявив широке використання обладнання для спостереження Hikvision і Dahua на більш, ніж 250 державних об'єктах по всій країні.

У своєму релізі Патерсон зазначив, що Міністерство оборони Австралії не змогло повідомити, скільки камер Hikvision і Dahua зараз працюють у його приміщеннях.