Німецька компанія постачає Україні військові системи спостереження

Вони допомагають своєчасно виявляти противника.

Німецька компанія постачає Україні військові системи спостереження
Фото - digiexpo_e-estonia.com

Німецька компанія Rheinmetall постачає в Україну автоматизовані системи розвідки та спостереження. Про це повідомили в пресслужбі концерну.

Зазначається, що для реалізації проєкту співпрацюють з естонською компанією DefSecIntel, яка виготовляє спостережні системи SurveilSPIRE. Вони складаються з мобільних веж з обладнанням для відеоспостереження вдень та вночі, мінідронів та системи управління. Також в комплект поставки входять транспортні засоби.

Система дозволяє вести спостереження та розвідку на великих ділянках території із залученням невеликої кількості персоналу.

Отриману інформацію опрацьовують за допомогою спеціального програмного забезпечення. Також можливе залучення штучного інтелекту.

SurveilSPIRE використовують для моніторингу та охорони кордонів, прибережних зон, забезпечення громадської безпеки, пошуку ворожих цілей та загроз, екологічного моніторингу.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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