Kraken знищив дві вежі спостереження на території Росії

Вежі дозволяли роздивлятися територію України на 15 км углиб, інформує ZN.ua.

Kraken знищив дві вежі спостереження на території Росії
© Скріншот з відео

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони Kraken заявив про знищення двох веж спостереження на території Росії – у Брянській та Курській областях. Про це спецпідрозділ повідомив у Telegram, додавши також відео.

"Силами протитанкової групи спецпідрозділу Kraken знищено дві автономні вежі спостереження «Муром» у Брянській та Курській області", – сказано у повідомленні спецпідрозділу.

На відео видно, що одна з веж була розташована в селі Крупець Курської області, інша – в селі Троєбортне Брянської області.

У спецпідрозділі пояснили, що вежа спостереження "Муром" забезпечує цілодобове спостереження в глибину території України на відстань до 15 км, реагує на будь-який рух на українській території, корегує ворожу артилерію, виконує супровід ворожих ДРГ та блокує діяльність Сил оборони України.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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