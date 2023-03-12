Kraken знищив дві вежі спостереження на території Росії

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони Kraken заявив про знищення двох веж спостереження на території Росії – у Брянській та Курській областях. Про це спецпідрозділ повідомив у Telegram, додавши також відео.

"Силами протитанкової групи спецпідрозділу Kraken знищено дві автономні вежі спостереження «Муром» у Брянській та Курській області", – сказано у повідомленні спецпідрозділу.

На відео видно, що одна з веж була розташована в селі Крупець Курської області, інша – в селі Троєбортне Брянської області.

У спецпідрозділі пояснили, що вежа спостереження "Муром" забезпечує цілодобове спостереження в глибину території України на відстань до 15 км, реагує на будь-який рух на українській території, корегує ворожу артилерію, виконує супровід ворожих ДРГ та блокує діяльність Сил оборони України.