Kraken знищив дві вежі спостереження на території Росії
Вежі дозволяли роздивлятися територію України на 15 км углиб, інформує
Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони Kraken заявив про знищення двох веж спостереження на території Росії – у Брянській та Курській областях. Про це спецпідрозділ
"Силами протитанкової групи спецпідрозділу Kraken знищено дві автономні вежі спостереження «Муром» у Брянській та Курській області", – сказано у повідомленні спецпідрозділу.
На відео видно, що одна з веж була розташована в селі Крупець Курської області, інша – в селі Троєбортне Брянської області.
У спецпідрозділі пояснили, що вежа спостереження "Муром" забезпечує цілодобове спостереження в глибину території України на відстань до 15 км, реагує на будь-який рух на українській території, корегує ворожу артилерію, виконує супровід ворожих ДРГ та блокує діяльність Сил оборони України.