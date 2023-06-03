Австралія готує новий пакет допомоги Україні

Про нього буде оголошено в липні.

Уряд Австралії оголосить про новий пакет військової допомоги для України у липні. Про це за результатами зустрічі із прем’єр-міністром Австралії Річардом Марлсом повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує ZN.ua.

"Ми обговорили пріоритети України щодо посилення обороноздатності. Ще один пакет допомоги у сфері безпеки буде оголошено урядом у липні", - написав міністр у Twitter.

Він також повідомив про те, що обговорювалось питання підготовки українських пілотів, надання транспортних засобів для медичної евакуації та засобів радіоелектронної боротьби з безпілотниками.

Had a meaningful meeting with the Hon. Richard Marles @RichardMarlesMP, Australia’s Deputy Prime Minister, Minister for Defence.

We discussed Ukraine’s priorities for strengthening defense capabilities. Another package of security assistance will be announced by the ??… pic.twitter.com/Ftw4fVlrEH

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 2, 2023

"Я був зворушений словами мого колеги про захоплення надзвичайною хоробрістю України, яка надихає багатьох людей. Запросив його відвідати Україну", - додав міністр.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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