Австралія готує новий пакет допомоги Україні

Про нього буде оголошено в липні.

Уряд Австралії оголосить про новий пакет військової допомоги для України у липні. Про це за результатами зустрічі із прем’єр-міністром Австралії Річардом Марлсом повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує ZN.ua .

"Ми обговорили пріоритети України щодо посилення обороноздатності. Ще один пакет допомоги у сфері безпеки буде оголошено урядом у липні", - написав міністр у Twitter .

Він також повідомив про те, що обговорювалось питання підготовки українських пілотів, надання транспортних засобів для медичної евакуації та засобів радіоелектронної боротьби з безпілотниками.

Had a meaningful meeting with the Hon. Richard Marles @RichardMarlesMP , Australia’s Deputy Prime Minister, Minister for Defence.



We discussed Ukraine’s priorities for strengthening defense capabilities. Another package of security assistance will be announced by the ??… pic.twitter.com/Ftw4fVlrEH — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 2, 2023

"Я був зворушений словами мого колеги про захоплення надзвичайною хоробрістю України, яка надихає багатьох людей. Запросив його відвідати Україну", - додав міністр.