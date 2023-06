Австралія готує новий пакет допомоги Україні

Про нього буде оголошено в липні.

Уряд Австралії оголосить про новий пакет військової допомоги для України у липні. Про це за результатами зустрічі із прем’єр-міністром Австралії Річардом Марлсом повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує ZN.ua .

"Ми обговорили пріоритети України щодо посилення обороноздатності. Ще один пакет допомоги у сфері безпеки буде оголошено урядом у липні", - написав міністр у Twitter .

Він також повідомив про те, що обговорювалось питання підготовки українських пілотів, надання транспортних засобів для медичної евакуації та засобів радіоелектронної боротьби з безпілотниками.