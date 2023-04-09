В Ірані встановлять відеокамери, щоб виявляти і карати жінок, які не носять хіджаб

Жінки, яких зафіксують без хіджабу, будуть отримувати повідомлення про наслідки такої поведінки.

В Ірані посилюють репресії проти жінок, які відмовляються від обов’язкового носіння хіджабу. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяви керівництва країни, інформує ZN.ua.

Згідно з новим законом, іранські жінки, які відмовляються носити головні убори в громадських місцях, або в автомобілях, постануть перед судом, а їх транспортні засоби будуть конфісковані.

Нові заходи також дозволять поліції закривати будь-який бізнес, працівники якого не дотримуються обов’язкових вимог щодо носіння хіджабу. Правоохоронці планують використовувати відеокамери та відповідне обладнання, щоб ідентифікувати та надсилати попередження жінкам, які порушують дрескод.

За останній останній місяць через недотримання ісламського дрескоду Ірану були зачинені понад 100 магазинів і підприємств.

До потужніших репресій проти інакомислячих влада Ірану вдалася після хвилі масових протестів, що спалахнули через смерть 22-річної Махси Аміні, яку заарештувала так звана поліція моралі країни за нібито носіння невідповідного одягу.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Вступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналістВступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналіст
Нідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу БундсверуНідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу Бундсверу
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Блок рекламы


Похожие новости
З полону в Сирії повернули двох українських жінок та шістьох дітей — ГУРЗ полону в Сирії повернули двох українських жінок та шістьох дітей — ГУР
ООН: Афганістан є найбільш репресивною країною у світі для жінокООН: Афганістан є найбільш репресивною країною у світі для жінок
Військовий облік працівників: як можуть покарати підприємства, які його порушуютьВійськовий облік працівників: як можуть покарати підприємства, які його порушують
В Ірані збільшили потужність безпілотників на 30% за 2022 рік — командувач ВПС країниВ Ірані збільшили потужність безпілотників на 30% за 2022 рік — командувач ВПС країни
В Ірані стався вибух у центрі з виробництва боєприпасівВ Ірані стався вибух у центрі з виробництва боєприпасів
Що відбувається в Ірані після атаки дронів на військові об'єкти: нові подробиціЩо відбувається в Ірані після атаки дронів на військові об'єкти: нові подробиці
У Прігожина на фронт вербують ув'язнених-жінок — правозахисникиУ Прігожина на фронт вербують ув'язнених-жінок — правозахисники
Крим дедалі ближче: окупанти переносять одну з авіабаз, фото із супутникаКрим дедалі ближче: окупанти переносять одну з авіабаз, фото із супутника
У Міноборони повідомили, коли мобілізація жінок стане обов’язковоюУ Міноборони повідомили, коли мобілізація жінок стане обов’язковою
В Ірані стратили ще двох людей, затриманих під час протестівВ Ірані стратили ще двох людей, затриманих під час протестів
Последние новости
Подгружаем последние новости