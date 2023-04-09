В Ірані встановлять відеокамери, щоб виявляти і карати жінок, які не носять хіджаб

Жінки, яких зафіксують без хіджабу, будуть отримувати повідомлення про наслідки такої поведінки.

В Ірані посилюють репресії проти жінок, які відмовляються від обов’язкового носіння хіджабу. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяви керівництва країни, інформує ZN.ua .

Згідно з новим законом, іранські жінки, які відмовляються носити головні убори в громадських місцях, або в автомобілях, постануть перед судом, а їх транспортні засоби будуть конфісковані.

Нові заходи також дозволять поліції закривати будь-який бізнес, працівники якого не дотримуються обов’язкових вимог щодо носіння хіджабу. Правоохоронці планують використовувати відеокамери та відповідне обладнання, щоб ідентифікувати та надсилати попередження жінкам, які порушують дрескод.

За останній останній місяць через недотримання ісламського дрескоду Ірану були зачинені понад 100 магазинів і підприємств.

До потужніших репресій проти інакомислячих влада Ірану вдалася після хвилі масових протестів, що спалахнули через смерть 22-річної Махси Аміні, яку заарештувала так звана поліція моралі країни за нібито носіння невідповідного одягу.