Військовий облік працівників: як можуть покарати підприємства, які його порушують

Роз’яснення дали експерти.

Військовий облік працівників: як можуть покарати підприємства, які його порушують

Через повномасштабну військову агресію РФ в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. У 2023 році в Україні затвердили новий порядок військового обліку. Юристи-радники Asters Юна Потьомкіна та Антон Сінцов розповіли виданню НВ, як перевірятимуть бізнес щодо правил ведення обліку військовозобов'язаних та що загрожує підприємствам, які будуть їх порушують.

Військовий облік працівників: як можуть проходити перевірки

Відповідно до нового порядку, передбачається можливість проведення перевірок стану організації та ведення бізнесом військового обліку ПВР. Передбачається завчасне — не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки — доведення до бізнесу цілої низки питань, зокрема про:

  • наявність відповідальних за військовий облік та належність ведення ними військового обліку;
  • трудова дисципліна при прийнятті на роботу та звільненні і відповідне інформування ТЦК;
  • стан забезпечення оповіщення та прибуття ПВР до відповідних ТЦК;
  • організація, стан та результати звіряння облікових даних з ТЦК;
  • стан доведення до ПВР Правил військового обліку під особистий підпис та контроль за їх виконанням;
  • організація та стан бронювання військовозобов'язаних, які працюють на підприємстві;
  • організація та результати усунення недоліків, виявлених під час проведення попередніх перевірок стану військового обліку.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Путін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідкаПутін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідка
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Блок рекламы


Похожие новости
Telegraph: У Китаю можуть бути свої причини озброїти Росію для війни проти УкраїниTelegraph: У Китаю можуть бути свої причини озброїти Росію для війни проти України
Біля кордону з Білоруссю загадково загинув боєць ТРО: версії поліції та його сестри не сходятьсяБіля кордону з Білоруссю загадково загинув боєць ТРО: версії поліції та його сестри не сходяться
Росія узурпувала місце в Радбезі і перетворила його на трон безкарності – КулебаРосія узурпувала місце в Радбезі і перетворила його на трон безкарності – Кулеба
Мобілізація в Україні: правила ведення військового обліку та вручення повісток на робочому місціМобілізація в Україні: правила ведення військового обліку та вручення повісток на робочому місці
Президент Чехії запропонував Зеленському визначити дату його візиту до КиєваПрезидент Чехії запропонував Зеленському визначити дату його візиту до Києва
Військовий облік в Україні: кому можуть анулювати "білий квиток"Військовий облік в Україні: кому можуть анулювати "білий квиток"
ЗСУ отримають Jdam-ER: що можуть “розумні“ американські авіабомбиЗСУ отримають Jdam-ER: що можуть “розумні“ американські авіабомби
У його двір просто не заїхав на танку його партнер із РФ — Зеленський жорстко відповів БерлусконіУ його двір просто не заїхав на танку його партнер із РФ — Зеленський жорстко відповів Берлусконі
Окупанти 22-24 лютого можуть використати до сотні ракет — ВеніславськийОкупанти 22-24 лютого можуть використати до сотні ракет — Веніславський
Аудитори США можуть поїхати в зону бойових дій в Україні, щоб перевірити використання допомоги – WSJАудитори США можуть поїхати в зону бойових дій в Україні, щоб перевірити використання допомоги – WSJ
Последние новости
Подгружаем последние новости