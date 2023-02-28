Військовий облік працівників: як можуть покарати підприємства, які його порушують

Через повномасштабну військову агресію РФ в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. У 2023 році в Україні затвердили новий порядок військового обліку. Юристи-радники Asters Юна Потьомкіна та Антон Сінцов розповіли виданню НВ, як перевірятимуть бізнес щодо правил ведення обліку військовозобов'язаних та що загрожує підприємствам, які будуть їх порушують.

Військовий облік працівників: як можуть проходити перевірки

Відповідно до нового порядку, передбачається можливість проведення перевірок стану організації та ведення бізнесом військового обліку ПВР. Передбачається завчасне — не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки — доведення до бізнесу цілої низки питань, зокрема про: