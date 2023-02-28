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2023-02-28
Військовий облік працівників: як можуть покарати підприємства, які його порушують
Роз’яснення дали експерти.
Через повномасштабну військову агресію РФ в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. У 2023 році в Україні затвердили новий порядок військового обліку. Юристи-радники Asters Юна Потьомкіна та Антон Сінцов
Військовий облік працівників: як можуть проходити перевірки
Відповідно до нового порядку, передбачається можливість проведення перевірок стану організації та ведення бізнесом військового обліку ПВР. Передбачається завчасне — не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки — доведення до бізнесу цілої низки питань, зокрема про:
- наявність відповідальних за військовий облік та належність ведення ними військового обліку;
- трудова дисципліна при прийнятті на роботу та звільненні і відповідне інформування ТЦК;
- стан забезпечення оповіщення та прибуття ПВР до відповідних ТЦК;
- організація, стан та результати звіряння облікових даних з ТЦК;
- стан доведення до ПВР Правил військового обліку під особистий підпис та контроль за їх виконанням;
- організація та стан бронювання військовозобов'язаних, які працюють на підприємстві;
- організація та результати усунення недоліків, виявлених під час проведення попередніх перевірок стану військового обліку.
Дар'я Скрипник, ZN.ua