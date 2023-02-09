В Ірані збільшили потужність безпілотників на 30% за 2022 рік — командувач ВПС країни

Іранські військові конструктори розвивають можливості дронів власної розробки. За 2022 рік можливості іранських безпілотників зросли на 33%. Про це заявив командувач Військово-повітряних сил Ірану бригадний генерал Хамід Вахеді, повідомляє телеканал Press TV .

Військовий повідомив, що Іран значно збільшив потужність своїх безпілотних літальних апаратів, якщо порівняти з 2021 роком. Фахівці країни посилили армію, виробляючи різні типи дронів та іншого обладнання. Також серед досягнень оборонної промисловості країни Хамід Вахеді відзначив розробку та виробництво поршневих та газотурбінних двигунів.

"Дев'яносто країн хочуть купити безпілотники іранського виробництва, і жителі Заходу та "зарозумілі країни" не можуть цього допустити", - заявив 8 лютого радник міністра розвідки Ірану.