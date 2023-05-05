В МВС розповіли, скільки жінок долучилось до Гвардії наступу
Проте відбір пройшли менше половини.
Близько 5% заявок на вступ до «Гвардії наступу» подали жінки, повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час спеціальної події Українського жіночого конгресу,
«На етапі подачі заявок було близько 5% жінок, але це дуже суворий відбір. І мотивація, і фізичний рівень підготовки мають бути досить високими. Зараз, за наявними оцінками, лише 2% проходять до «Гвардії наступу», — сказала заступниця міністра.
Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування восьми штурмових бригад «Гвардії наступу» на початку лютого. Основою підрозділів є чинні поліцейські, прикордонники та бійці Національної гвардії.
За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, за перший тиждень запису про бажання долучитись до лав Гвардії заявили 600 жінок.