В Ірані стався вибух у центрі з виробництва боєприпасів

У ніч на неділю, 29 січня, пролунав вибух у іранському місті Ісхафан. Про це повідомляє місцеве видання Iribnews.

Іранські журналісти пишуть, що вибух стався в одному з центрів з виробництва боєприпасів Міністерства оборони, інформацію підтверджує місцева влада. Чиновники провінції стверджують, що постраждалих немає. Наразі екстрені служби з'ясовують причини того, що сталося, та завдані збитки.

У Мережі вже з'явилися відео моменту, як це сталося. На кадрах видно безпосередньо момент вибуху, місцеві паблики повідомляють, що вибухів пролунало вже кілька, не лише в Ісхафані.