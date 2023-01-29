В Ірані стався вибух у центрі з виробництва боєприпасів

Вибух пролунав на заводі у провінції Ісхафан. Місцеві ЗМІ пишуть, що завод був атакований безпілотником, інформує ZN.ua.

В Ірані стався вибух у центрі з виробництва боєприпасів
© скриншот видео

У ніч на неділю, 29 січня, пролунав вибух у іранському місті Ісхафан. Про це повідомляє місцеве видання Iribnews.

Іранські журналісти пишуть, що вибух стався в одному з центрів з виробництва боєприпасів Міністерства оборони, інформацію підтверджує місцева влада. Чиновники провінції стверджують, що постраждалих немає. Наразі екстрені служби з'ясовують причини того, що сталося, та завдані збитки.

У Мережі вже з'явилися відео моменту, як це сталося. На кадрах видно безпосередньо момент вибуху, місцеві паблики повідомляють, що вибухів пролунало вже кілька, не лише в Ісхафані.


Богдан Затула, ZN.ua





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