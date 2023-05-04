У Міноборони розповіли, скільки жінок наразі служать у ЗСУ

За словами Ганни Маляр, 42 тисячі жінок боронять Україну у складі Збройних сил.

Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр заявила, що наразі 42 тисячі жінок несуть службу у Збройних силах України. Про це вона написала у своєму Telegram, інформує ZN.ua.

У Міноборони розповіли, скільки жінок наразі служать у ЗСУ
© Ганна Маляр / Facebook

"Сьогодні у ЗСУ 42 тисячі жінок військовослужбовиць, а разом з цивільними працівницями 60 тисяч. З них 5 тисяч на передовій. На жаль, 107 жінок загинуло і є поранені. Українські жінки в строю, боронять державу так само як і чоловіки. Але рівність - це, звісно, не лише про жінок.Скажімо, у нас є чоловіки, які за рішенням суду одноосібно виховують дітей, але разом з тим підлягають мобілізації. Та, власне, питань виникає зараз чимало.", — зазначила Маляр.

Ганна Маляр/Telegram
Ганна Маляр/Telegram

Раніше радниця з ґендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ Оксана Григор’єва заявила, що кількість жінок, які служать у армії суттєво збільшилася за минулий, а близько 3,8 тисяч мають офіцерські звання.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
Ексдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривеньЕксдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривень
Блок рекламы


Похожие новости
Україна, Бельгія та Нідерланди підписали спільну декларацію: в ОП розповіли деталіУкраїна, Бельгія та Нідерланди підписали спільну декларацію: в ОП розповіли деталі
Всі мотиви насправді на користь Росії – джерело в міноборони Британії про атаку на КремльВсі мотиви насправді на користь Росії – джерело в міноборони Британії про атаку на Кремль
В українському Міноборони поставили під сумнів стан російської ядерної зброїВ українському Міноборони поставили під сумнів стан російської ядерної зброї
У МОН розповіли, коли в Україні відбудеться перехід на 12-річну шкільну освітуУ МОН розповіли, коли в Україні відбудеться перехід на 12-річну шкільну освіту
У Пентагоні розповіли, коли сподіваються передати Україні обіцяні танки М1 AbramsУ Пентагоні розповіли, коли сподіваються передати Україні обіцяні танки М1 Abrams
У Міноборони Естонії спрогнозували, коли може розпочатися контрнаступ ЗСУУ Міноборони Естонії спрогнозували, коли може розпочатися контрнаступ ЗСУ
У Міноборони Німеччині вважають, що їхні винищувачі – це не те, чого потребує УкраїнаУ Міноборони Німеччині вважають, що їхні винищувачі – це не те, чого потребує Україна
Скільки Швеції ще чекати на вступ до НАТО: глава Пентагону зробив прогнозСкільки Швеції ще чекати на вступ до НАТО: глава Пентагону зробив прогноз
Системи ППО Patriot прибули до України — МіноборониСистеми ППО Patriot прибули до України — Міноборони
В Мінагрополітики розповіли деталі щодо відновлення транзиту української агропродукції через ПольщуВ Мінагрополітики розповіли деталі щодо відновлення транзиту української агропродукції через Польщу
Последние новости
Подгружаем последние новости