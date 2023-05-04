У Міноборони розповіли, скільки жінок наразі служать у ЗСУ

За словами Ганни Маляр, 42 тисячі жінок боронять Україну у складі Збройних сил.

Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр заявила, що наразі 42 тисячі жінок несуть службу у Збройних силах України. Про це вона написала у своєму Telegram, інформує ZN.ua .

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"Сьогодні у ЗСУ 42 тисячі жінок військовослужбовиць, а разом з цивільними працівницями 60 тисяч. З них 5 тисяч на передовій. На жаль, 107 жінок загинуло і є поранені. Українські жінки в строю, боронять державу так само як і чоловіки. Але рівність - це, звісно, не лише про жінок.Скажімо, у нас є чоловіки, які за рішенням суду одноосібно виховують дітей, але разом з тим підлягають мобілізації. Та, власне, питань виникає зараз чимало.", — зазначила Маляр.

Ганна Маляр/Telegram

Раніше радниця з ґендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ Оксана Григор’єва заявила, що кількість жінок, які служать у армії суттєво збільшилася за минулий, а близько 3,8 тисяч мають офіцерські звання.