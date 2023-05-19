Швейцарія в ООН закликала покарати винних у військовій агресії РФ проти України

Під час Радбезу ООН Швейцарія підкреслила тривалість війни, яку Росія розв'язала проти України.

Швейцарія під час засідання Радбезу ООН закликала притягнути до відповідальності винних у російській агресії проти України. Про це повідомило представництво Швейцарії в ООН, інформує ZN.ua.

Швейцарія в ООН закликала покарати винних у військовій агресії РФ проти України
© unsplash/tombag

«Кожен день військової агресії Росії проти України, що триває, – це занадто багато. На сьогоднішньому засіданні РБ ООН, Швейцарія знову настійно закликала притягнути винних до відповідальності та встановити всеосяжний, справедливий і міцний мир відповідно до міжнародного права», – йдеться в повідомленні швейцарського представництва в Twitter.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час Радбезу запропонував президенту РФ Владіміру Путіну два виходи з ситуації, у якій він опинився, коли розв’язав війну проти Української держави. Зокрема, він мав на увазі здатися або повторити долю Адольфа Гітлера, який наклав на себе руки наприкінці Другої світової війни.

Кислиця також наголосив, що Україна продовжуватиме боротися, «доки кожен український громадянин і кожен клаптик нашої суверенної землі не буде звільнений, а Росія не зазнає воєнної поразки в Україні».





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