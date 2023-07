НАТО посилить спостереження та розвідку у Чорному морі

В Альянсі рішуче засудили рішення Росії вийти із «чорноморської ініціативи».

НАТО на тлі виходу Росії із «зернової угоди» посилити спостереження та розвідку у Чорноморському регіоні. Про це за підсумками засідання Ради Україна-НАТО заявив глава Альянсу Єнс Столтенберг, інформує ZN.ua .

«Важливе засідання Ради НАТО – Україна. Ми засуджуємо вихід Росії із зернової угоди, її цинічне перетворення голоду на зброю та її небезпечні дії у Чорному морі. НАТО є єдиним — союзники продовжують підтримувати Україну та посилювати пильність у регіоні», - написав він у Twitter .