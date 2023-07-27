НАТО посилить спостереження та розвідку у Чорному морі

В Альянсі рішуче засудили рішення Росії вийти із «чорноморської ініціативи».

НАТО на тлі виходу Росії із «зернової угоди» посилити спостереження та розвідку у Чорноморському регіоні. Про це за підсумками засідання Ради Україна-НАТО заявив глава Альянсу Єнс Столтенберг, інформує ZN.ua .

НАТО посилить розвідку в Чорному морі на тлі виходу Росії із "зернової угоди" © Офіційний сайт НАТО

«Важливе засідання Ради НАТО – Україна. Ми засуджуємо вихід Росії із зернової угоди, її цинічне перетворення голоду на зброю та її небезпечні дії у Чорному морі. НАТО є єдиним — союзники продовжують підтримувати Україну та посилювати пильність у регіоні», - написав він у Twitter .

Important meeting of the #NATO - #Ukraine Council. We condenn Russia's withdrawal from the grain deal, its cynical weaponisation of hunger, and its dangerous actions in the Black Sea. #NATO is united — Allies continue to step up for Ukraine, and increase vigilance in the region. - Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 26, 2023

У заяві , опублікованій за результатами засідання на сайті Альянсу, йдеться також про те, що НАТО засуджує російські удари по Одесі, Миколаєву та іншим портовим містам, включаючи «цинічну атаку дронами на сховище зерна в портовому місті Рені біля румунського кордону».

"Союзники зазначили, що нова зона попередження Росії в Чорному морі в межах виключної економічної зони Болгарії створила нові ризики прорахунків та ескалації, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства", - йдеться у повідомленні.

У НАТО також привітали зусилля Туреччини, спрямовані на відродження «зернової ініціативи», а також зусилля Болгарії, Румунії, ЄС та ООН , спрямовані на продовження експорту українського зерна суходолом та морем.

Крім того, в Альянсі заявили про те, що продовжать надавати нашій країні військову, економічну та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, 17 липня Росія заявила про припинення дії «зернової угоди», яка проіснувала майже рік. У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може продовжити експорт зерна.