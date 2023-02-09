Невиявлені польоти китайських шпигунських аеростатів не є провалом розвідки США — Пентагон

Американські військові не змогли виявити щонайменше три польоти китайських шпигунських повітряних куль над США за останні роки, але це не є провалом розвідки, заявили у Пентагоні. Прес-секретар Пентагону Патрік Райдер наголосив, що США з часом зібрали велику кількість інформації про китайські аеростати-розвідники і зможуть виявити їх у майбутньому. Про це повідомляє NBC News.

«З точки зору моніторингу і збору інформації про них, ми змогли зібрати сукупність знань, які дозволять нам виявити їх і діяти. Це не був провал розвідки», - сказав Райдер.

Райдер також звинуватив Китай у порушенні суверенного повітряного простору США та інших країн за допомогою того, що він назвав глобальною програмою повітряних куль-шпигунів, але відмовився надати більш детальну інформацію про попередні польоти китайських дирижаблів над США .

Американські чиновники раніше заявляли, що було щонайменше три польоти китайських повітряних куль над американською територією за часів колишньої адміністрації Дональда Трампа і ще один - за часів адміністрації Джо Байдена.

Райдер не надав жодних подробиць про маршрути цих польотів або іншої інформації, але сказав, що пізніше уряд США визначив, що деякі з цих об'єктів були китайськими повітряними кулями-шпигунами.

«Що ми точно знаємо, то це те, що в деяких випадках, коли деякі з цих аеростатів раніше не були ідентифіковані, подальший аналіз розвідданих дозволив нам встановити, що це були китайські аеростати», - пояснив Райдер.

«Ми публічно визнали, що знаємо, що вони прагнули вести спостереження за стратегічними об'єктами, в тому числі за деякими з наших стратегічних баз на континентальній частині США », - додав він.

Райдер повторив, що адміністрація США описує китайську програму повітряних куль як глобальну операцію з флотом спостережних куль, помічених над Північною Америкою, Латинською Америкою, Південною Америкою, Південно-Східною Азією, Східною Азією і Європою. Але він відмовився надати більш детальну інформацію, в тому числі про те, чи пролітали аеростати над військовими об'єктами США за кордоном або поблизу них.

Відповідаючи на запитання, чи схожі аеростати, що літають в інших частинах світу, на той, що був збитий минулого тижня над США , Райдер сказав, що всі вони є розвідувальними дирижаблями, які збирають розвідувальну інформацію, але відрізняються за розміром і можливостями.

Генерал ВПС США Глен ВанГерк, глава Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони (NORAD) і Північного командування Збройних сил США , заявив, що загрози з боку китайських аеростатів залишалися непоміченими США в останні роки, назвавши це прогалиною, яку необхідно усунути.

«Я скажу вам, що ми не виявили цих загроз. І це прогалина в обізнаності, яку ми повинні усунути», - зазначив ВанГерк.

Державний секретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, заявив, що він очікує, що адміністрація незабаром матиме більше інформації про китайську програму спостережних аеростатів.

«Ми зможемо більше сказати про це найближчими днями. Ми отримуємо більше інформації майже щогодини, оскільки продовжуємо працювати над збереженням аеростата», - сказав Блінкен, маючи на увазі зусилля з пошуку уламків збитого аеростата в Атлантичному океані.

Адміністрація Байдена працює над розсекреченням американських розвідувальних даних, які містять подробиці про польоти китайських аеростатів-розвідників над десятками інших країн світу.