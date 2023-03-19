В ООН визнали Росію винною в обстрілах драмтеатру у Маріуполі та вокзалу у Краматорську

Атака на вокзал у Краматорську та драмтеатр у Маріуполі – це відповідальність російських військових. Про це йдеться у доповіді незалежної міжнародної комісії із розслідування порушень в Україні.

Комісія розслідувала обставини нападів, скоєних або, ймовірно, скоєних російськими збройними силами, і дійшла висновку, що більшість атак мали невиборчий характер, а російські армійці здійснювали напади із застосуванням вибухової зброї в населених пунктах, явно нехтуючи шкодою та стражданнями, завданими цивільному населенню.

Сотні цивільних осіб перебували в місцях, які постраждали від обстрілів залізничного вокзалу Краматорська та драматичного театру в Маріуполі. отримали поранення", — зазначено у заяві.