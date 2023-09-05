Росія вербує найманців на Кубі — МЗС у Лімі

Там переконуються, що продовжують боротися з цим явищем як на національному рівні, так і на рівні ООН, й участі у війні проти України не беруть.

Росія вербує найманців на Кубі — МЗС у Лімі
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МЗС Куби повідомляє, що в країні виявили мережу нелегального переправлення найманців у Росію для їх подальшої участі у війні проти України. У заяві відомства сказано, що такі спроби було припинено, а щодо причетних порушені кримінальні провадження, інформує ZN.ua.

"(Міністерство внутрішніх справ Куби - ред.) працює над нейтралізацією і ліквідацією мережі вербування, що діє з Росії, завданням якої було залучення кубинських громадян, які проживають там (у Росії. – Ред.), і навіть деяких, що проживають на Кубі до складу збройних сил, що беруть участь у військових операціях в Україні", - сказано у повідомленні МЗС.

Там нагадають, що Куба у питанні війни проти України займає "тверду та чітку історичну позицію". Вона відкидає найманство, тому країна бореться з ним як на національному рівні, так і на рівні ООН.

"Вороги Куби поширюють спотворену інформацію, щоб заплямувати імідж країни та подати її співучасником дій, які ми рішуче відкидаємо", – заявляє МЗС, додаючи, що країна не бере участь у війні проти України.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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