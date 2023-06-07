Кислиця про теракт на ГЕС: "Росіяни фактично визнали, що захоплена територія їм не належить"

Брехня Кремля про те, що підрив дамби - диверсія України, є очікуваною, наголошує він.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що знищення росіянами Каховської дамби - терористичний акт проти цивільної інфраструктури, яким окупанти хотіли досягти максимальної кількості руйнувань та жертв серед цивільних. Ба більше, підірвати ГЕС ззовні неможливо, це могли зробити лише зсередини ті, хто контролював її протягом останнього часу - росіяни, інформує ZN.ua .

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"Вдаючись до тактики випаленої землі, або в цьому разі до тактики затопленої землі, російські окупанти фактично визнали, що захоплена територія їм не належить, і вони не в змозі утримувати ці землі", - заявив Кислиця під час засідання Радбезу ООН , його слова цитує "Укрінформ".

Він додав, що підтвердженням того, що цей теракт був спланований заздалегідь, є те, що про це ще раніше говорили російські військові, пропагандисти та МЗС РФ . А брехня Кремля, що дамбу підірвала Україна, є передбачуваною.

"Ми спостерігаємо той самий прийом – звинувачення жертви у власних злочинах. Мало шансів, що країна, яка відчайдушно заперечувала свої воєнні злочини в Маріуполі, Бучі, Ізюмі, на Запорізькій АЕС, визнає відповідальність за сьогоднішню техногенну катастрофу, – наголосив він. - Її треба зупинити й знешкодити, а не умиротворити. І саме тому поразка Росії – поразка, яку ми забезпечимо у будь-якому разі – буде найбільшим внеском у безпеку нашого регіону і всього світу".