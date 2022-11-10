«Їхав із дня народження»: загинув екс-нардеп, який був фанатом Путіна

«Їхав із дня народження»: загинув екс-нардеп, який був фанатом Путіна

В окупованому Сімферополі внаслідок ДТП загинув колишній депутат Верховної Ради Олексій Ременюк, який після захоплення півострова перейшов на бік ворога.

Як повідомляють російські паблики, 66-річний Олексій Ременюк їхав увечері від дня народження товариша на своєму Range Rover та був зупинений правоохоронцями.

«Під час перевірки документів попросили продутися — виявився п'яний», — йдеться у повідомленні.

Ременюка хотіли затримати, проте він вирвався, сів за кермо машини і спробував втекти, протягнувши одного з силовиків, що схопився за двері авто, асфальтом.

Почалася погоня, під час якої позашляховик Ременюка вилетів на зустрічну смугу руху та врізався у вантажівку.

Внаслідок отриманих травм екс-нардеп помер на місці. Також відомо про загибель пасажира Range Rover.

Олексій Ременюк народився 12 січня 1956 року у селі Давидки Коростенського району Житомирської області.

На парламентських виборах 1998 став депутатом Верховної ради від партії «Громада». У 1999 року став членом партії «Батьківщина» і приєднався до однойменної фракції у парламенті. Керував кримським відділенням "Батьківщини". Був членом комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій.

На наступних виборах до Верховної Ради у квітні 2002 року було обрано від Блоку Юлії Тимошенко.

У листопаді 2002 року вийшов із фракції БЮТ і приєднався до групи «Народовладдя». У липні 2003 року разом із колегою по фракції «Народовладдя» Петром Толочком та політиком Станіславом Сафроновим заснував партію Слов'янська народно-патріотична спілка (СНПС), яка у 2006 році була перейменована на Партію політики Путіна.

Тоді ж Ременюк очолив список Партії політики Путіна на виборах 2006 року до Верховної Ради, проте втретє Ременюк до парламенту не був обраний.

У березні 2022 року заснував та став головою суспільно-політичного руху «За Русь Єдину».


Катерина Петренко, politeka.net





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