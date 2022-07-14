Фанат путіна поскаржився на відміну візи до ЄС: відмовився висловлювати своє негативне ставлення до війни в Україні

Фанат путіна поскаржився на відміну візи до ЄС: відмовився висловлювати своє негативне ставлення до війни в Україні

Росіянам, які підтримують війну, почали анулювати візи із забороною в'їзду до всіх країн ЄС.

Так, росіянина було зупинено разом зі своєю фурою на пункті пропуску на російсько-латвійському кордоні Убилинка – Гребнєво.

За його словами, йому запропонували два аркуші для заповнення. На першому аркуші треба було внести ПІБ та іншу особисту інформацію, а на другому – відмовитись від підтримки путіна і висловити своє негативне ставлення до війни в Україні.

кордон з Росією

Рашист цього робити не став, за що одразу й поплатився. Внаслідок чого йому анулювали візу та заборонили в'їзд не лише до Латвії, а й на територію всього Євросоюзу.


Алексей Ионов, politeka.net





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