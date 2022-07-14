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2022-07-14
Фанат путіна поскаржився на відміну візи до ЄС: відмовився висловлювати своє негативне ставлення до війни в Україні
Росіянам, які підтримують війну, почали анулювати візи із забороною в'їзду до всіх країн ЄС.
За його словами, йому запропонували два аркуші для заповнення. На першому аркуші треба було внести ПІБ та іншу особисту інформацію, а на другому – відмовитись від підтримки путіна і висловити своє негативне ставлення до війни в Україні.
Рашист цього робити не став, за що одразу й поплатився. Внаслідок чого йому анулювали візу та заборонили в'їзд не лише до Латвії, а й на територію всього Євросоюзу.
Алексей Ионов, politeka.net