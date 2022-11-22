"Базар, вокзал і на росію": фанатку путіна з ганьбою прогнали з електрички під Києвом, відео

На Київщині в електричці знайшлася любителька "російського миру", жінку намагалися заспокоїти пасажири у вагоні, в результаті її висадили на найближчій станції.

Якоїсь миті жінка з проросійськими поглядами вирішила викликати поліцію за допомогою кнопки у вагоні, передає телеграм-канал "Київський рух".

Мирні люди поверталися додому з роботи, але чомусь жінка звернулася до ЗСУ та запропонувала їм скласти зброю та здатися.

"Базар, вокзал і на росію. Чого ти тут сидиш?" - кричала любительці "російського миру" інша пасажирка.

Коли аргументи у "фанатки путіна" закінчилися, вона почали бити ногами чоловіка навпроти, який запитав у неї "ви що сепаратистка?"

Сусіди вагоном обурилися неадекватністю жінки і в результаті висадили її на найближчій станції.