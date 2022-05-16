Враг атакует мост, но попадает в мирных жителей: кадры с места нового ракетного удара по Одесчине

В результате попадания крылатой ракеты произошло разрушение зданий туристической инфраструктуры и пожар.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, пострадали 4 человека, из них 1 ребенок, поврежден легковой автомобиль.

«От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 5 спасателей, от местной пожарной команды Каролино-Бугаз 1 единица техники, 2 человека личного состава», - говорится в сообщении.

"В результате ракетного удара по Одесской области самолетами стратегической авиации, поврежден объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.

Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей. Предварительно, пострадали 2 взрослых и тяжело ранен маленький ребенок», - сообщали в оперативном командовании «Південь».