Зеленский прокомментировал объявление смертного приговора для иностранцев, воевавших за Украину

По его словам, партнерам нужно объединиться и бороться мощно против врага действиями, а не словами, информирует ZN.ua.

Зеленский прокомментировал объявление смертного приговора для иностранцев, воевавших за Украину
© Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что смертный приговор так называемым "судом" "ДНР" для иностранных бойцов, воевавших в рядах украинской армии - это сигнал "условным пацифистам". Об этом он сказал во время выступления перед студентами и профессорами Universities of Oxford, Cambridge and London и других ведущими британских учебных заведений.

"…То, что было сделано в отношении граждан Великобритании — это уже трагическая привычка для этих людей [россиян]. Они так поступают абсолютно со всеми. Таким шагам и действиям не может быть никаких оправданий", - ответил Зеленский.

При этом он отметил, что и Британия и ее премьер-министр Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину поддерживают нас.

"…Мне кажется, наоборот, это тот случай, который подчеркивает, что Европа, весь мир и те страны-скептики, «условные пацифисты» в отношениях с РФ, которые постоянно ищут, как найти такое настроение в разговоре с ними, чтобы не пошатнуть бизнес-отношения — это очень мощный и опасный сигнал именно для таких стран, что РоSSия так действует в отношении любых граждан любого государства", - отметил президент Украины.

Он добавил, что европейским странам следует объединиться и бороться против противника действиями, а не словами.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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