РоSSия поднимает ставки на переговорах: в МВД прокомментировали смертный приговор иностранцам, защищавшим Украину

Позиция Киева в этом вопросе будет четко скоординирована с партнерами, информирует ZN.ua.

РоSSия поднимает ставки на переговорах: в МВД прокомментировали смертный приговор иностранцам, защищавшим Украину
© pixabay/ichigo121212

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что так называемый "суд" "ДНР" над иностранцами, воевавшими в составе украинской армии", является попыткой РФ поднять ставки во время переговоров. Об этом он сказал во время телемарафона.

"Сегодня есть уже твит государственного секретаря США Энтони Блинкена. Блинкен заявляет о том, что он обращается к официальному Кремлю и его марионеткам, чтобы перестать заниматься неправовыми вещами, вещами, которые не имеют ничего общего с международными законами ведения войны. И сегодня он анонсировал разговор с нашим министром иностранных дел Кулебой, – отметил Денисенко. – Поэтому я думаю, что наша внешнеполитическая позиция будет очень четко скоординирована с США, с Британией, и я думаю, что вообще со всем Европейским Союзом".


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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