РоSSия поднимает ставки на переговорах: в МВД прокомментировали смертный приговор иностранцам, защищавшим Украину

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что так называемый "суд" "ДНР" над иностранцами, воевавшими в составе украинской армии", является попыткой РФ поднять ставки во время переговоров. Об этом он сказал во время телемарафона .

"Сегодня есть уже твит государственного секретаря США Энтони Блинкена. Блинкен заявляет о том, что он обращается к официальному Кремлю и его марионеткам, чтобы перестать заниматься неправовыми вещами, вещами, которые не имеют ничего общего с международными законами ведения войны. И сегодня он анонсировал разговор с нашим министром иностранных дел Кулебой, – отметил Денисенко. – Поэтому я думаю, что наша внешнеполитическая позиция будет очень четко скоординирована с США , с Британией, и я думаю, что вообще со всем Европейским Союзом".