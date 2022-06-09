В Совете Европы осудили смертный приговор иностранцам в оккупированном Донецке

В Совете Европы решительно осуждают вынесенный сегодня подконтрольной Кремлю группировкой «ДНР» смертный приговор в адрес трех иностранных граждан: двух британцев и марокканцу. Соответствующее заявление сделала Генеральный секретарь Совета Европы Марии Пейчинович Бурич.

«Я решительно осуждаю смертные приговоры, вынесенные сегодня в оккупированном украинском городе Донецке. Смертная казнь несовместима с человеческим достоинством и представляет собой бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Ей не место на европейском континенте. От имени Совета Европы я призываю к соблюдению общеевропейских принципов прав человека, с которыми сегодняшнее решение несовместимо», — заявила Пейчинович Бурич.