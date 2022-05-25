Марченко подписал распоряжение о новом запрете на Одесчине: "Неуместно устраивать..."

Марченко подписал распоряжение о новом запрете на Одесчине: "Неуместно устраивать..."

В Одесской области запретили проводить последние звонки и выпускные вечера.

Об этом сообщил директор департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак.

Распоряжение об отмене всех торжеств в регионе 25 мая 2022 года подписал начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Запрет ввели из-за военного положения, которое продлили до 23 августа. Все образовательные процессы в области происходят онлайн, поэтому выпускных не может быть.

последний звонок

"Неуместно устраивать праздники, когда в область привозят для захоронения погибших, а в общинах объявляют дни траура. Когда по нам летят крылатые ракеты и никто не знает, куда попадет следующая", – добавил Александр Лончак.

последний звонок


Алексей Ионов, politeka.net

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