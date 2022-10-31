Росія заявила про «докази» атаки на Севастополь із цивільного судна в зерновому коридорі

Міністерство оборони Росії заявило , що Україна атакувала Севастопольську бухту з допомогою безпілотників, які буцімто «запустила із цивільного судна, зафрахтованого Києвом для вивезення зерна».

У російському відомстві стверджують, що підняли із дна моря уламки морських безпілотників, які буцімто 29 жовтня проти російських кораблів застосували Збройні сили України. Не вказуючи джерело даних, вони стверджують, що «безпілотні апарати запустили із узбережжя в районі Одеси» і спочатку «рухалися зоною безпеки "зернового коридору"», а згодом «змінили маршрут у напрямку російського пункту базування кораблів у Севастополі».

Водночас у тому ж зведенні міністерство Шойгу стверджує, що «один із безпілотників, які атакували Севастополь, міг бути запущений з борту цивільного судна, що вивозить сільгосппродукцію з портів України».

Таким чином Росія аргументує свій вихід із зернової угоди, що на початку вторгнення дозволяло тиснути на світову спільноту. Водночас задовго до «інциденту» у бухті Севастополя представники російської верхівки заявляли про «необхідність зупинити роботу зернового коридору» та звинувачували Київ у використанні його для поставок зброї та військових операцій.