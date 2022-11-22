Politico: ЄС у новому пакеті санкцій проти РФ може значно розширити списки фізичних осіб, які підпадають під обмеження

ЄС у дев'ятому пакеті санкцій проти РФ може значно розширити списки фізичних осіб, які підпадають під обмеження. Про це повідомляє Politico .

Польща, Латвія, Литва та Естонія, які виступають за більш жорсткі санкції проти Росії від початку війни, підштовхують інші країни блоку та Єврокомісію до одночасного узгодження граничної ціни на нафту та запровадження дев'ятого пакету санкцій.

Інші дипломати ЄС з меншим ентузіазмом поставилися до закликів цих країн пов'язати встановлення граничної ціни на нафту з новими санкціями, стверджуючи, що новий пакет обмежень ще не готовий і таке рішення лише ускладнить ситуацію.

Єврокомісія поки не почала неформальні консультації щодо нових санкцій проти РФ .

Видання Politico провело попередній огляд дев'ятого пакету санкцій. За словами двох посадовців, він буде зосереджений на окремих списках осіб, спрямованих проти російських чиновників, пропагандистів, керівників та інших діячів, які підтримують режим глави Кремля Владіміра Путіна.

За словами чиновників, країни ЄС запропонували довгі списки імен, і експерти Єврокомісії наразі опрацьовують їх, щоб переконатися, що вони можуть бути пов'язані з російською війною, адже це необхідно з юридичної точки зору для того, щоб санкції залишалися чинними, якщо їх будуть оскаржувати в суді, як це часто буває.