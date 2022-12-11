Засоби ППО, антидронові системи і не тільки: що Україна отримає від США у новому пакеті допомоги

Міністерство оборони США опублікувало склад нового пакету військової допомоги Україні на $275 млн. Новий пакет посилить можливості України у захисті неба, наголошують у Пентагоні.

До пакету увійшли:

  • Засоби ППО;
  • Польове спорядження;
  • Близько 150 генераторів;
  • Засоби боротьби із дронами;
  • Військові автомобілі HMMWV;
  • Машини швидкої допомоги і медичне обладнання;
  • 80 тисяч артилерійських снарядів калібру 155-мм;
  • Ракети до артилерійських ракетних систем HIMARS.

Ольга Чекіс, ZN.ua





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