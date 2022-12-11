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2022-12-11
Засоби ППО, антидронові системи і не тільки: що Україна отримає від США у новому пакеті допомоги
Міністерство оборони США опублікувало склад нового пакету військової допомоги Україні на $275 млн. Новий пакет посилить можливості України у захисті неба,
До пакету увійшли:
- Засоби ППО;
- Польове спорядження;
- Близько 150 генераторів;
- Засоби боротьби із дронами;
- Військові автомобілі HMMWV;
- Машини швидкої допомоги і медичне обладнання;
- 80 тисяч артилерійських снарядів калібру 155-мм;
- Ракети до артилерійських ракетних систем HIMARS.
Ольга Чекіс, ZN.ua