?Климкин: Евроинтеграция как мед у Винни Пуха - или есть, или нет

Глава МИД призвал прекратить считать проценты евроинтеграции Украины.

Министр иностранных дел Павел Климкин, что необходимо прекратить измерять евроинтеграцию Украины в процентах.

Таким образом он прокомментировал заявление вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе о том, что Украина выполнила соглашение об ассоциации с ЕС на 41%.

"Следует прекратить считать проценты евроинтеграции. Она - как мед у Винни Пуха :) или есть, или нет", - написал Климкин в своем микроблоге Twitter .

"Каждый сам себе может задать вопрос, стали ли мы ближе к ЕС . Ответы индивидуальны. А 41% - это насмешка над самими собой", - добавил министр.

Слід припинити рахувати відсотки євроінтеграції. Вона - як мед у Вінні Пуха :) або є, або немає. Кожен сам собі може задати питання, чи стали ми ближчими до ЄС. Відповіді індивідуальні. А 41% - це насмішка над самими собою. https://t.co/poZIGk3I07 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 февраля 2018 г.

Напомним, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу 1 сентября 2017 года.