Климкин: Евроинтеграция как мед у Винни Пуха - или есть, или нет
Глава МИД призвал прекратить считать проценты евроинтеграции Украины.
Фото: 24.ua
Министр иностранных дел Павел Климкин, что необходимо прекратить измерять евроинтеграцию Украины в процентах.
Таким образом он прокомментировал заявление вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе о том, что Украина выполнила соглашение об ассоциации с ЕС на 41%.
"Следует прекратить считать проценты евроинтеграции. Она - как мед у Винни Пуха :) или есть, или нет", - написал Климкин в своем микроблоге Twitter.
"Каждый сам себе может задать вопрос, стали ли мы ближе к ЕС. Ответы индивидуальны. А 41% - это насмешка над самими собой", - добавил министр.
Слід припинити рахувати відсотки євроінтеграції. Вона - як мед у Вінні Пуха :) або є, або немає. Кожен сам собі може задати питання, чи стали ми ближчими до ЄС. Відповіді індивідуальні. А 41% - це насмішка над самими собою. https://t.co/poZIGk3I07
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