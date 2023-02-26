Путіна та інших винних у воєнних злочинах в Україні буде покарано – прем'єрка Фінляндії

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що Європа ніколи не покине Україну у війні, розв'язаній РФ , і спрямовуватиме ще більше важкої техніки, передає Yle . Вона наголосила, що російський президент Владімір Путін та інші винні у воєнних злочинах будуть притягнуті до відповідальності.

«Росія програє цю війну. Це не законна війна. Відповідальність неї лежить лише на Росії. Щодня в Україні Росія вбиває мирних жителів, навмисне вбиває мирних жителів. Людей ґвалтують. Дітей масово депортують до Росії. За всі ці дії винні також мають бути покарані. Російському керівництву, Путіну, це теж не зійде з рук. Фінляндія підтримує всі зусилля щодо притягнення винних у цих жахливих злочинах до відповідальності. У тому числі й російське керівництво», – заявила Санна Марін.

Вона додала, що війна в Україні закінчиться лише тоді, коли РФ виведе свої війська. Прем'єрка Фінляндії наголосила, що російсько-українська війна не має стати замороженим конфліктом.

«Цим війна не закінчиться. Шлях до міцного миру – це припинення Росією бойових дій. Тільки це відкриває шлях до переговорів та кроків до миру», – заявила прем'єр.

Санна Марін упевнена, що Україна за допомогою Заходу та «країну чекає на світле майбутнє у складі ЄС і НАТО, оскільки вона готова до реформ».