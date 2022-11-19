Військовий із бригади, яка чинила свавілля в Бучі, втік до ЄС: не вважає себе винним

Військовий із бригади, яка чинила свавілля в Бучі, втік до ЄС: не вважає себе винним

Громадянин Росії Микита Чібрін, який служив у 64-й мотострілецькій бригаді (бійців цієї бригади звинувачують у злочинах проти мирного населення в Бучі), втік до Іспанії, де просить політичний притулок.

Про це повідомляє The Guardian .

27-річний солдат ЗС Росії заявив, що провів в Україні чотири місяці, але за цей час нібито «жодного разу не вистрілив».

«Я 24 лютого сказав командирам, що не приймаю війни. Мене зняли з посади армійського механіка і доручили важку роботу, я займався прибиранням, навантаженням, загрожували в'язницею спочатку», - сказав він.

Чибрин стверджує, що під час розправи російської армії над населенням Бучі він перебував у селі Липівка — не бачив страт місцевих жителів, але знав про геноцид.

«Росіяни забирали все, що можна було, пральні машини, електроніку. До мене доходила інформація, що військові мого підрозділу знущалися, ґвалтували та вбивали українців», — заявив він.

Військовослужбовець також зазначив, що у його підрозділі багато хто хотів звільнитися, але за дезертирство загрожували розстрілом.

«Я сховався 16 червня у вантажівці, яка прямувала до Росії за продуктами, і зв'язалася з Gulagu.net, на початку листопада мені вдалося залишити росію», — констатував Чібрін.

Він потрапив до імміграційного центру аеропорту Мадрида і там дав інтерв'ю західній пресі, заявивши, що «дуже хоче дати свідчення у міжнародному суді та розповісти, що сталося в Україні».


Алексей Ионов, politeka.net





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