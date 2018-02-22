Командир воинской части задержан в Хмельницкой области за взятки

По версии следствия, он ежемесячно брал у коммерсанта 3 тысячи гривен.

Служба безопасности Украины и военная прокуратура задержала по подозрению в получении взяток командира воинской части в Хмельницкой области и его заместителя. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

По версии следствия, более полугода военные получали ежемесячно взятки от коммерсанта за деятельность нелегальных торговых точек на территории, прилегающей к воинской части. Якобы за 3 тысячи гривен в месяц подозреваемые гарантировали не препятствовать ведению бизнеса.

Правоохранители задержали командира на территории части во время получения очередной ежемесячной "дани", заместителя задержали в Киеве, где он находился в командировке.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об объявлении военным подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"
1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко
New York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армииNew York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армии
Reuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в СирииReuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в Сирии
Франция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за ДонбассаФранция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за Донбасса
Блок рекламы


Похожие новости
Матиос назвал число задержанных украинскими спецслужбами россиянМатиос назвал число задержанных украинскими спецслужбами россиян
Задержанный за коррупцию глава центробанка Латвии вышел под залог в €100 тысячЗадержанный за коррупцию глава центробанка Латвии вышел под залог в €100 тысяч
РоSSия возобновила пропуск грузовиков через границу в Харьковской областиРоSSия возобновила пропуск грузовиков через границу в Харьковской области
РоSSия третьи сутки не пропускает грузовики из Украины в Харьковской областиРоSSия третьи сутки не пропускает грузовики из Украины в Харьковской области
СБУ поймала главу сельсовета в Одесской области на взятке $20 тысячСБУ поймала главу сельсовета в Одесской области на взятке $20 тысяч
Порошенко примет участие в судебном процессе по расследованию преступлений на МайданеПорошенко примет участие в судебном процессе по расследованию преступлений на Майдане
Заммэра Северодонецка задержали при получении 135 тыс. гривен взяткиЗаммэра Северодонецка задержали при получении 135 тыс. гривен взятки
Четыре морских пехотинца убиты в Донецкой областиЧетыре морских пехотинца убиты в Донецкой области
Саакашвили опубликовал видео своего задержания
В ФСБ РоSSии заявили о задержании "украинского шпиона" в Симферополе (обновлено)В ФСБ РоSSии заявили о задержании "украинского шпиона" в Симферополе (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости