Командир воинской части задержан в Хмельницкой области за взятки
По версии следствия, он ежемесячно брал у коммерсанта 3 тысячи гривен.
Служба безопасности Украины и военная прокуратура задержала по подозрению в получении взяток командира воинской части в Хмельницкой области и его заместителя. Об этом сообщается на сайте СБУ.
По версии следствия, более полугода военные получали ежемесячно взятки от коммерсанта за деятельность нелегальных торговых точек на территории, прилегающей к воинской части. Якобы за 3 тысячи гривен в месяц подозреваемые гарантировали не препятствовать ведению бизнеса.
Правоохранители задержали командира на территории части во время получения очередной ежемесячной "дани", заместителя задержали в Киеве, где он находился в командировке.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса.
Решается вопрос об объявлении военным подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
22.02.2018 17:15