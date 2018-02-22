Командир воинской части задержан в Хмельницкой области за взятки

По версии следствия, он ежемесячно брал у коммерсанта 3 тысячи гривен.

Служба безопасности Украины и военная прокуратура задержала по подозрению в получении взяток командира воинской части в Хмельницкой области и его заместителя. Об этом сообщается на сайте СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

По версии следствия, более полугода военные получали ежемесячно взятки от коммерсанта за деятельность нелегальных торговых точек на территории, прилегающей к воинской части. Якобы за 3 тысячи гривен в месяц подозреваемые гарантировали не препятствовать ведению бизнеса.

Правоохранители задержали командира на территории части во время получения очередной ежемесячной "дани", заместителя задержали в Киеве , где он находился в командировке.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об объявлении военным подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.