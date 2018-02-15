Полиция изъяла пистолет у мужчины возле палаточного городка под Радой
Еще у двух человек изъяли нож и телескопическую палку.
Полиция обнаружила оружие возле палаточного городка под Верховной Радой.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Так, у одного мужчины обнаружили пистолет с затертыми номерами и серией, у двух других - нож и телескопическую палку.
"При проведении фильтрационных мероприятий внимание сотрудников полиции привлек мужчина. При досмотре у него обнаружили пистолет со «сбитыми» серией и номером. Мужчина - уроженец Винницкой области, 1968 г.р.", - говорится в сообщении.
На другом пункте полицейские обнаружили мужчину, у которого нашли нож, еще у одного - телескопическую палку, а у женщины - газовый баллончик и пиротехнику.
Следственно-оперативные группы Печерского управления выехали на место, чтобы задокументировать события. Оружие изъяли для проведения экспертизы.
Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
Напомним, палаточный городок стоит под Радой с 17 октября прошлого года. Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили объявил его "новой Сечью" и периодически возглавлял акции протеста.
12 февраля сообщалось, что число сторонников Саакашвили у Администрации Президента удвоилось. Лидеры протеста призывают граждан выйти на шествие в центре Киева 18 февраля. Они также выражают надежду, что Саакашвили вернется в Украину. Сейчас Саакашвили находится в Нидерландах, он получил право на проживание и работу в Евросоюзе.
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