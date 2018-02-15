МИД фюрера РФ заявил о наличии доказательств "вмешательства" Запада в выборы в РоSSии

Захарова пригрозила Западу "публичной реакций" на вмешательство.

МИД РФ заявил о наличии доказательств "вмешательства" Запада в выборы в РоSSии
Представитель МИД РФ Мария Захарова
Фото: russian.rt.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что ведомство располагают информацией о "конкретных фактах деструктивного вмешательства ряда западных стран" во внутренние дела РоSSии в контексте президентской избирательной кампании.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам Захаровой, у Москвы "есть информация о конкретных фактах деструктивного вмешательства ряда западных стран" во внутренние дела РоSSии в контексте президентской избирательной кампании, "в отличие от бездоказательных обвинений о всемогущих роSSийских хакерах и какого-то роSSийского влияния на результаты выборов в других странах".

"Подобная деятельность должна прекратиться. Если она не прекратится, то мы будем вынуждены принять жесткие меры, включая публичную реакцию", - предупредила она.

Напомним, ранее сегодня Британия и Дания обвинили РоSSию в кибератаках на ряд международных компаний летом 2017 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
Блок рекламы


Похожие новости
В штабе АТО заявили о возможных провокациях боевиков у Докучаевска и НовотроицкогВ штабе АТО заявили о возможных провокациях боевиков у Докучаевска и Новотроицког
РоSSии придется вернуть Украине Крым, - ВершбоуРоSSии придется вернуть Украине Крым, - Вершбоу
"Талибан" заявил о готовности закончить войну в Афганистане путем диалога"Талибан" заявил о готовности закончить войну в Афганистане путем диалога
Турчинов заявил о сохраняющейся угрозе наступления РоSSии со стороны КрымаТурчинов заявил о сохраняющейся угрозе наступления РоSSии со стороны Крыма
В РоSSии студента посадили на два года за диплом на тему экстремизмаВ РоSSии студента посадили на два года за диплом на тему экстремизма
В ФСБ РоSSии заявили о задержании "украинского шпиона" в Симферополе (обновлено)В ФСБ РоSSии заявили о задержании "украинского шпиона" в Симферополе (обновлено)
Соратники Саакашвили заявили о попытке его задержанияСоратники Саакашвили заявили о попытке его задержания
Бывший полтзаключенный украинец Афанасьев отсудил у РоSSии 2 тыс. евро в ЕСПЧБывший полтзаключенный украинец Афанасьев отсудил у РоSSии 2 тыс. евро в ЕСПЧ
Пограничников в Луганской области обстреляли из стрелкового оружия с территории РоSSии, - штаб АТОПограничников в Луганской области обстреляли из стрелкового оружия с территории РоSSии, - штаб АТО
Яценюк предожил в Вашингтоне объединить санкции против РоSSии за Донбасс с "крымскими"Яценюк предожил в Вашингтоне объединить санкции против РоSSии за Донбасс с "крымскими"
Последние новости
Подгружаем последние новости