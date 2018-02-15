МИД фюрера РФ заявил о наличии доказательств "вмешательства" Запада в выборы в РоSSии
Захарова пригрозила Западу "публичной реакций" на вмешательство.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что ведомство располагают информацией о "конкретных фактах деструктивного вмешательства ряда западных стран" во внутренние дела РоSSии в контексте президентской избирательной кампании.
Об этом сообщает "РИА Новости".
По словам Захаровой, у Москвы "есть информация о конкретных фактах деструктивного вмешательства ряда западных стран" во внутренние дела РоSSии в контексте президентской избирательной кампании, "в отличие от бездоказательных обвинений о всемогущих роSSийских хакерах и какого-то роSSийского влияния на результаты выборов в других странах".
"Подобная деятельность должна прекратиться. Если она не прекратится, то мы будем вынуждены принять жесткие меры, включая публичную реакцию", - предупредила она.
Напомним, ранее сегодня Британия и Дания обвинили РоSSию в кибератаках на ряд международных компаний летом 2017 года.
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