Князев назвал самые криминальные города Украины

"Чем дальше на запад, тем меньше преступлений. Там люди в воскресенье ходят в церковь".

Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что самые криминальные города Украины (на контролируемой территории) - это Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса.

"Самый низкий уровень преступности - в Донецкой и Луганской областях... На Донбассе очень много полицейских и правонарушителям неуютно. Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса - это четыре самые проблемных региона по количеству правонарушений. На это влияют экономические и социальные факторы. В частности то, что это - промышленные регионы. Но если взять Харьковщину, то Харьков и область очень отличаются. Большая концентрация городского населения увеличивает количество преступлений", - сказал он в интервью "Газете по-украински".

Начальник Национальной полиции не исключает, что на западе Украины меньше преступлений, потому что там более религиозные люди.

"Идем в центр Украины, на запад. Чем дальше, тем меньше преступлений совершается. Это зависит скорее не от правоохранительной системы, а от ментальности общества. Там люди в воскресенье ходят в церковь. И чем дальше на запад - тем чаще. Если семейные ценности преобладают над остальными, правонарушений меньше", - сказал он.