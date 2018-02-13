Князев назвал самые криминальные города Украины

"Чем дальше на запад, тем меньше преступлений. Там люди в воскресенье ходят в церковь".

Князев назвал самые криминальные города Украины
Фото: mvs.gov.ua

Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что самые криминальные города Украины (на контролируемой территории) - это Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса.

"Самый низкий уровень преступности - в Донецкой и Луганской областях... На Донбассе очень много полицейских и правонарушителям неуютно. Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса - это четыре самые проблемных региона по количеству правонарушений. На это влияют экономические и социальные факторы. В частности то, что это - промышленные регионы. Но если взять Харьковщину, то Харьков и область очень отличаются. Большая концентрация городского населения увеличивает количество преступлений", - сказал он в интервью "Газете по-украински".

Начальник Национальной полиции не исключает, что на западе Украины меньше преступлений, потому что там более религиозные люди.

"Идем в центр Украины, на запад. Чем дальше, тем меньше преступлений совершается. Это зависит скорее не от правоохранительной системы, а от ментальности общества. Там люди в воскресенье ходят в церковь. И чем дальше на запад - тем чаще. Если семейные ценности преобладают над остальными, правонарушений меньше", - сказал он.

Напомним, что уровень преступности в Киеве составляет 234 уголовных преступлений на 10 тысяч человек. В 2017 году этот показатель снизился впервые, начиная с 2012 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Во Франции тоже раскритиковали польский "исторический" законВо Франции тоже раскритиковали польский "исторический" закон
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
БПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный судБПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный суд
В Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужбВ Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужб
Найем: Убийца Веремия знал о расстрелах на МайданеНайем: Убийца Веремия знал о расстрелах на Майдане
Блок рекламы


Похожие новости
Миклош: интересы МВФ и Украины совпадаютМиклош: интересы МВФ и Украины совпадают
США направят в Минобороны Украины советников по кибербезопасности и стратегическим коммуникациямСША направят в Минобороны Украины советников по кибербезопасности и стратегическим коммуникациям
Згуладзе отказалась от гражданства Украины, - ГрымчакЗгуладзе отказалась от гражданства Украины, - Грымчак
ПророSSийский мэр молдавского города Бельцы ушел в отставкуПророSSийский мэр молдавского города Бельцы ушел в отставку
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
Конфликт вокруг Украины препятствует деэскалации - ИшингерКонфликт вокруг Украины препятствует деэскалации - Ишингер
Луценко назвал конфликт с НАБУ "ошибкой, которая не должна повториться"Луценко назвал конфликт с НАБУ "ошибкой, которая не должна повториться"
США анонсировали "самые жесткие" экономические санкции против КНДРСША анонсировали "самые жесткие" экономические санкции против КНДР
Членство Украины в НАТО может остановить РоSSию, - ЯценюкЧленство Украины в НАТО может остановить РоSSию, - Яценюк
Хербст объяснил появление законопроекта о киберзащите Украины от атак РФХербст объяснил появление законопроекта о киберзащите Украины от атак РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости