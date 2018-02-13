Миклош: интересы МВФ и Украины совпадают

"Разумеется, популисты будут говорить другое, но они вредят стране".

Главный экономический советник премьер-министра Украины Иван Миклош выступает за продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и считает необходимой еще одну программу.

"Думаю, что новая программа будет нужна. Мы уже сегодня знаем, что Украина не получит все транши, которые планировались. В марте 2019 года программа заканчивается. Учитывая крупные платежи по внешнему долгу, ясно, что Украине будет необходимо продолжать сотрудничество. Это будет залогом успешного продолжения реформ и стабилизации", - сказал он в интервью "РБК-Украина".

Он добавил, что для этого необходимо выполнять те условия, которые ставит Фонд, в том числе касающиеся рыночной цены на газ для населения.

"Знаете, некоторые люди говорят, мол, зачем нам МВФ , они нам вредят и так далее. Но я не вижу никакого отличия между интересами Фонда и интересами Украины. Почему Фонд ставит те или иные условия? Он хочет, чтобы ему вернулись деньги. Когда деньги вернут? Когда Украина будет экономически успешной страной. У Фонда огромный опыт, касающийся того, какие реформы и инициативы работают, а какие нет, что нужно сделать, а что нет. Разумеется, популисты будут говорить другое, но они вредят стране", - считает он.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб недавно заявил, что если Украина до июля не получит пятый транш Международного валютного фонда, это будет фактически означать прекращение текущей программы Extended Fund Facility (EFF). С 2015 года Украина получила в ее рамках $8,7 млрд.

Для получения следующего транша Украина должна продемонстрировать прогресс в создании Антикоррупционного суда и приведении рыночных газ для населения к рыночному уровню.