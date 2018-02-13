Миклош: интересы МВФ и Украины совпадают

"Разумеется, популисты будут говорить другое, но они вредят стране".

Миклош: интересы МВФ и Украины совпадают
Фото: Макс Левин

Главный экономический советник премьер-министра Украины Иван Миклош выступает за продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и считает необходимой еще одну программу.

"Думаю, что новая программа будет нужна. Мы уже сегодня знаем, что Украина не получит все транши, которые планировались. В марте 2019 года программа заканчивается. Учитывая крупные платежи по внешнему долгу, ясно, что Украине будет необходимо продолжать сотрудничество. Это будет залогом успешного продолжения реформ и стабилизации", - сказал он в интервью "РБК-Украина".

Он добавил, что для этого необходимо выполнять те условия, которые ставит Фонд, в том числе касающиеся рыночной цены на газ для населения.

"Знаете, некоторые люди говорят, мол, зачем нам МВФ, они нам вредят и так далее. Но я не вижу никакого отличия между интересами Фонда и интересами Украины. Почему Фонд ставит те или иные условия? Он хочет, чтобы ему вернулись деньги. Когда деньги вернут? Когда Украина будет экономически успешной страной. У Фонда огромный опыт, касающийся того, какие реформы и инициативы работают, а какие нет, что нужно сделать, а что нет. Разумеется, популисты будут говорить другое, но они вредят стране", - считает он.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб недавно заявил, что если Украина до июля не получит пятый транш Международного валютного фонда, это будет фактически означать прекращение текущей программы Extended Fund Facility (EFF). С 2015 года Украина получила в ее рамках $8,7 млрд.

Для получения следующего транша Украина должна продемонстрировать прогресс в создании Антикоррупционного суда и приведении рыночных газ для населения к рыночному уровню.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Во Франции тоже раскритиковали польский "исторический" законВо Франции тоже раскритиковали польский "исторический" закон
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
БПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный судБПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный суд
В Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужбВ Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужб
Найем: Убийца Веремия знал о расстрелах на МайданеНайем: Убийца Веремия знал о расстрелах на Майдане
Блок рекламы


Похожие новости
Князев назвал самые криминальные города УкраиныКнязев назвал самые криминальные города Украины
США направят в Минобороны Украины советников по кибербезопасности и стратегическим коммуникациямСША направят в Минобороны Украины советников по кибербезопасности и стратегическим коммуникациям
Згуладзе отказалась от гражданства Украины, - ГрымчакЗгуладзе отказалась от гражданства Украины, - Грымчак
Конфликт вокруг Украины препятствует деэскалации - ИшингерКонфликт вокруг Украины препятствует деэскалации - Ишингер
Членство Украины в НАТО может остановить РоSSию, - ЯценюкЧленство Украины в НАТО может остановить РоSSию, - Яценюк
Хербст объяснил появление законопроекта о киберзащите Украины от атак РФХербст объяснил появление законопроекта о киберзащите Украины от атак РФ
Делегация Украины заявила про "институциональные недостатки" Совбеза ООНДелегация Украины заявила про "институциональные недостатки" Совбеза ООН
Посол Украины в СЕ заподозрил сговор элит ради возвращения РоSSии в ПАСЕПосол Украины в СЕ заподозрил сговор элит ради возвращения РоSSии в ПАСЕ
НАБУ вручила два подозрения по делу о продаже торгового флота УкраиныНАБУ вручила два подозрения по делу о продаже торгового флота Украины
МИД Украины направило 300 нот в РФ с требованием освободить заложниковМИД Украины направило 300 нот в РФ с требованием освободить заложников
Последние новости
Подгружаем последние новости