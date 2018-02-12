Украина готова обменять роSSийских солдат на журналиста Сущенко

"Мы готовы отпустить роSSийских солдат, которые пришли на нашу землю как убийцы".

Украина готова обменять роSSийских солдат на журналиста Сущенко
Роман Сущенко
Фото: Укринформ

Украина готова обменять роSSийских солдат, которые были задержаны на Донбассе, на журналиста Романа Сущенко.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, пишет агентство "Укринформ", где работал Сущенко перед тем, как был задержан роSSийскими спецслужбами.

"Мы готовы отпустить роSSийских солдат, которые пришли на нашу землю как убийцы, чтобы взамен освободили Сущенко", - сказал Порошенко в интервью австрийскому изданию Profil.

При этом глава государства сказал, что Украина стремится освободить всех украинцев, которые находятся за решеткой в РоSSии и Крыму. "Сущенко, Сенцов, многие крымские татары: мы хотим их вернуть", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, что Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. Будучи собственным корреспондентом "Укринформа" во Франции, он прилетел в РоSSию с частной поездкой. 7 октября того же года ему выдвинули обвинение в шпионаже. В ФСБ РоSSии заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

По данным омбудсмена Валерии Лутковской, в Украине задержаны около десяти кадровых роSSийских военных, которые принимали непосредственное участие в военном конфликте на Донбассе. 27 декабря 2017 года прошел массовый обмен заложниками между Украиной и "Л/ДНР", но в обменные списки роSSийские военные не попали.


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