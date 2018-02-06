Германия выплатит алжирским евреям компенсации за Холокост

В международной еврейской организации заявили о "долго ожидаемом признании" страданий и лишений алжирских евреев.

Германия выплатит алжирским евреям компенсации за Холокост
Фото: znato.kiev.ua

Правительство Германии впервые дало согласие в официальном порядке признать 25 тыс. алжирских евреев лицами, которые пережили Холокост.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Такой статус означает, что эти лица имеют право на получение денежной компенсации.

О соответствующем решении правительства в Берлине 5 февраля сообщила международная организация "Конференция по вопросам еврейских материальных претензий к Германии" на своем официальном сайте.

В сообщении отмечается, что решение касается евреев, проживавших на территории Алжира в период с июля 1940 года по ноябрь 1942 года.

Ожидается, что Германия выплатит каждому из них €2556. На то время эта североафриканская страна была французской колонией.

Этот шаг в самой еврейской организации назвали "долго ожидаемым признанием" страданий и лишений алжирских евреев, которые пережили в том числе и "антиеврейские меры союзников нацистов, как режим Виши".


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