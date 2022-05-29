В Каховке из-за временной оккупации РФ бюджетникам не могут выплатить зарплаты

Руководство Каховской громады обратилось за помощью к главе областной военной администрации Херсонской области, информирует ZN.ua.

В Каховке из-за временной оккупации РФ бюджетникам не могут выплатить зарплаты
© Фото из открытых источников

В Каховке Херсонской области работники бюджетных учреждений и управлений Каховской горрады не могут получить заработную плату за май, сообщает Каховская городская территориальная громада в Facebook.

"Из-за военного положения в государстве и нахождения нашей громады в оккупации РоSSии возникли проблемы с выплатой заработной платы за май", - сказано в сообщении.

Руководство Каховской громадыы обратилось за помощью к главе ОВА Херсонской области.

"Надеемся на решение проблемы в ближайшее время", – говорится в сообщении.


Анна Конюченко, ZN.ua

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