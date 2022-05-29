В Каховке из-за временной оккупации РФ бюджетникам не могут выплатить зарплаты

В Каховке Херсонской области работники бюджетных учреждений и управлений Каховской горрады не могут получить заработную плату за май, сообщает Каховская городская территориальная громада в Facebook.

"Из-за военного положения в государстве и нахождения нашей громады в оккупации РоSSии возникли проблемы с выплатой заработной платы за май", - сказано в сообщении.

Руководство Каховской громадыы обратилось за помощью к главе ОВА Херсонской области.

"Надеемся на решение проблемы в ближайшее время", – говорится в сообщении.