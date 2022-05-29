Германия должна порвать с "колониальным подходом" к Украине и стать на правильную сторону в войне против фашизма –Тимоти Снайдер

Германия спутала историческую ответственность за свое фашистское прошлое с чувством вины перед Россией , которое диктатор Владимир Путин прекрасно использовал, но Берлин должен стать на верную сторону в войне против фашизма, пишет на страницах немецкого Spiegel американский историк Тимоти Снайдер.

Манипуляции с немецким чувством ответственности являются продуманной работой Кремля, подчеркивает историк.

Особенно после 2010 стыд Германии за собственное фашистское прошлое и чувство вины перед Россией стало кремлевским оружием, говорит Снайдер. Немцы чувствовали вину, а "вина, как Владимир Путин очень хорошо знает, является инструментом господства", – добавляет аналитик.

Для Путина, продолжает Снайдер, нацист – это тот, кто ворвался в СССР или, по словам роSSийских лидеров, может угрожать или противостоять РоSSии. “С этой точки зрения россиянин по определению является антифашистом, даже если то, что он делает, явно фашистское. Поэтому в современной РоSSии история сотрудничества РоSSии с нацистами полностью умалчивается. Закон запрещает обсуждение пакта Молотова-Риббентропа, а трудная тема сталинских преступлений, в том числе голода в Украине, является официальным табу", – подчеркивает историк.

“Если бы германские политики осознавали важность пакта Молотова-Риббентропа, им было бы морально тяжело оправдать закупку природного газа у РоSSии. Немецкие платежи за ископаемое топливо помогли финансировать еще две роSSийские военные агрессии в Восточной Европе», — пишет он.

По крайней мере, 30 лет назад Германия должна была начать дискуссию об Украине, но она все еще имеет шанс порвать со своим "колониальным подходом" к Украине и стать на правильную сторону в войне против фашизма, подчеркивает историк.

"Немецкая демократия нуждается в этом, а нам, не только украинцам, нужна немецкая демократия", - резюмирует Снайдер.