Тімоті Снайдер долучився до United24 і допоможе Україні придбати ще кілька «ловців шахедів»

Один «ловець шахедів» коштує 50 млн грн.

Тімоті Снайдер долучився до United24 і допоможе Україні придбати ще кілька «ловців шахедів»
© Офіс президента України

Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер став одним із амбасадорів фандрейзингової платформи United24 і допомогатиме збирати кошти на систему протидії ворожим БПЛА, якими Росія атакує об’єкти критичної інфраструктури в Україні, повідомляє Офіс президента.

«Я підтримую Україну, вона має виграти цю війну. Українська перемога відкриє регіон і світ для демократії та дасть усім нам надію. Але наразі Україна під загрозою. Значна частина України перебуває під окупацією. Агресор, порушуючи всі закони війни, прагне вбити мирне населення або позбавити його основних засобів до існування – їжі, води та електроенергії. Я історик і науковець і в перспективі хочу збирати гроші на відновлення бібліотек, шкіл та університетів. Але зараз ми маємо зробити те, що є більш нагальним, а саме – зібрати кошти, щоб допомогти Україні захиститися від дронів-убивць. Тому я поставив собі за мету зібрати 1 250 000 доларів на захист від цих безпілотників», – сказав Снайдер.

Історик особисто зустрічався з президентом Володимиром Зеленським під час візиту до Києва у вересні. Нещодавно Снайдер виклав у вільний доступ свій курс лекцій для Єльського університету «Створення сучасної України», який набрав майже 3 мільйони переглядів. Зеленський висловив вдячність професору за правдиве висвітлення історії України.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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