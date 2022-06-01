Франция и Германия боятся победы Украины: эксперт пояснил, почему они фактически играют на стороне рф

В ЕС и США разворачивается информационная спецоперация рф. На стороне владимира путина уже играют Италия, Франция, Германия и Венгрия.

Как сообщает Politeka.net, роSSийский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский считает, что Франция и Германия боятся победы Украины в войне. Об этом эксперт сказал в эфире "Украина 24".

Андрей Пионтковский пояснил, что Франция и Германия не заинтересованы в поражении путина, ведь после каждой мировой войны происходит изменение структурных и народных отношений. И эти новые структуры определяют державы-победительницы, которыми будут США , Великобритания и Украина. Потому в случае победы Украины Германия и Франция теряют свое геополитическое значение.

Он также напомнил о том, как Франция и Германия вели себя в случаях, когда путин захватывал территории соседних стран. После захвата Южной Осетии и Абхазии Николя Саркози "прибежал с бумажкой и формализовал этот захват".

После оккупации Крыма и Донбасса "прибежал" уже следующий президент Франции – Франсуа Олланд, который вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель помог закрепить путину эти территории Минскими соглашениями. И сейчас, говорит Андрей Пионтковский, россия хочет повторить то же самое.

"За эти геополитические услуги Кремль платил более дешевыми ценами на газ и нефть, щедро оплачивая не только немецкий бюджет, но и крупных немецких политиков", — напоминает Андрей Пионтковский.