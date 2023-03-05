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2023-03-05
У Повітряних силах пояснили, чим небезпечні баражуючі авіаційні бомби РФ
Такі бомби можуть залітати на десятки кілометрів.
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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в
"Вони (війська РФ – ред.) запускають ракети дистанційно, як вони це роблять з весни минулого року, а можуть застосовувати кориговані авіаційні бомби. Ракетне озброєння теж не безмежне у ворога. Тому плануючі бомби, кориговані авіаційні бомби, які мають крила можуть залітати на десятки кілометрів", – наголосив Ігнат.
За його словами, комплекси протиповітряної оборони Patriot та SAMP-T можуть також знищувати баражуючі бомби.
Анна Конюченко, ZN.ua