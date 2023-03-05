У Повітряних силах пояснили, чим небезпечні баражуючі авіаційні бомби РФ

Такі бомби можуть залітати на десятки кілометрів.

У Повітряних силах пояснили, чим небезпечні баражуючі авіаційні бомби РФ
© АрміяInform

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що баражуючі авіаційні бомби можуть залітати на десятки кілометрів, а для перехоплення таких бомб Україні потрібні сучасні багатофункціональні літаки, зокрема F-16.

"Вони (війська РФ – ред.) запускають ракети дистанційно, як вони це роблять з весни минулого року, а можуть застосовувати кориговані авіаційні бомби. Ракетне озброєння теж не безмежне у ворога. Тому плануючі бомби, кориговані авіаційні бомби, які мають крила можуть залітати на десятки кілометрів", – наголосив Ігнат.

За його словами, комплекси протиповітряної оборони Patriot та SAMP-T можуть також знищувати баражуючі бомби.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
Потепління ускладнить наступ будь-якої сторони під Бахмутом – британська розвідкаПотепління ускладнить наступ будь-якої сторони під Бахмутом – британська розвідка
Війна в Україні назавжди змінила Європу: NYT про наймасштабніше загострення з часів Холодної війниВійна в Україні назавжди змінила Європу: NYT про наймасштабніше загострення з часів Холодної війни
У Росії чергова "зрада": Казахстан ліквідував своє торговельне представництвоУ Росії чергова "зрада": Казахстан ліквідував своє торговельне представництво
Мобілізація: в Україні: призвуть молодь до 27 років та ліквідують броньМобілізація: в Україні: призвуть молодь до 27 років та ліквідують бронь
Блок рекламы


Похожие новости
Росія застосувала проти України нові керовані авіабомби вагою 1500 кг – Defense ExpressРосія застосувала проти України нові керовані авіабомби вагою 1500 кг – Defense Express
«У них три кулемети, а у вас - один пістолет»: речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат порівняв авіацію Росії та України«У них три кулемети, а у вас - один пістолет»: речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат порівняв авіацію Росії та України
Іран здатен виготовити матеріал для ядерної бомби за 2 тижні — ПентагонІран здатен виготовити матеріал для ядерної бомби за 2 тижні — Пентагон
ЗСУ отримають Jdam-ER: що можуть “розумні“ американські авіабомбиЗСУ отримають Jdam-ER: що можуть “розумні“ американські авіабомби
У Повітряних силах розповіли, яка зброя потрібна Україні для перемоги над РФУ Повітряних силах розповіли, яка зброя потрібна Україні для перемоги над РФ
У Нідерландах пояснили свою позицію з приводу передачі Україні танків LeopardУ Нідерландах пояснили свою позицію з приводу передачі Україні танків Leopard
Окупанти скинули чотири авіабомби на острів ЗміїнийОкупанти скинули чотири авіабомби на острів Зміїний
FT: Виробники зброї в Європі пояснили, чому їм важко наростити виробництво боєприпасів для УкраїниFT: Виробники зброї в Європі пояснили, чому їм важко наростити виробництво боєприпасів для України
Кабмін прийняв рішення про запровадження системи Delta в Силах оборониКабмін прийняв рішення про запровадження системи Delta в Силах оборони
В Міноборони Британії пояснили, навіщо Росія включила окуповані території України до свого військового округуВ Міноборони Британії пояснили, навіщо Росія включила окуповані території України до свого військового округу
Последние новости
Подгружаем последние новости