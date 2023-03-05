У Повітряних силах пояснили, чим небезпечні баражуючі авіаційні бомби РФ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що баражуючі авіаційні бомби можуть залітати на десятки кілометрів, а для перехоплення таких бомб Україні потрібні сучасні багатофункціональні літаки, зокрема F-16.

"Вони (війська РФ – ред.) запускають ракети дистанційно, як вони це роблять з весни минулого року, а можуть застосовувати кориговані авіаційні бомби. Ракетне озброєння теж не безмежне у ворога. Тому плануючі бомби, кориговані авіаційні бомби, які мають крила можуть залітати на десятки кілометрів", – наголосив Ігнат.

За його словами, комплекси протиповітряної оборони Patriot та SAMP-T можуть також знищувати баражуючі бомби.