"Украина может стать самоуверенной": в Spiegel рассказали, почему Германия не хочет поставлять нам танки

Германия боится, что танки, которые хочет получить Украина для борьбы с врагом, окажутся на территории РоSSии, поэтому и не поставляет их Киеву . Об этом, ссылаясь на источники, близкие к правительству, рассказывает издание Spiegel .

Инсайдер отмечает, что власти ФРГ озабочены тем, что Украина "станет самоуверенной", когда одержит победы на поле боя. Немцы считают, что в таких условиях во время "эйфории" наша страна может начать вторжение в РоSSию.

Другая причина – "определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому".