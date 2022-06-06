"Украина может стать самоуверенной": в Spiegel рассказали, почему Германия не хочет поставлять нам танки

По данным СМИ, между ФРГ, Францией и США существует полное согласие по "танковому эмбарго", информирует ZN.ua.

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Германия боится, что танки, которые хочет получить Украина для борьбы с врагом, окажутся на территории РоSSии, поэтому и не поставляет их Киеву. Об этом, ссылаясь на источники, близкие к правительству, рассказывает издание Spiegel.

Инсайдер отмечает, что власти ФРГ озабочены тем, что Украина "станет самоуверенной", когда одержит победы на поле боя. Немцы считают, что в таких условиях во время "эйфории" наша страна может начать вторжение в РоSSию.

Другая причина – "определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому".

"Германия не готовится даже к гипотетической возможности поставки танков. Они сообщают, что по вопросу танкового эмбарго между США, Великобританией и Францией тоже неофициально существует полное согласие", - пишет СМИ.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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