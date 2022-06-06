"Украина может стать самоуверенной": в Spiegel рассказали, почему Германия не хочет поставлять нам танки
По данным СМИ, между ФРГ, Францией и США существует полное согласие по "танковому эмбарго", информирует
Германия боится, что танки, которые хочет получить Украина для борьбы с врагом, окажутся на территории РоSSии, поэтому и не поставляет их Киеву. Об этом, ссылаясь на источники, близкие к правительству, рассказывает издание
Инсайдер отмечает, что власти ФРГ озабочены тем, что Украина "станет самоуверенной", когда одержит победы на поле боя. Немцы считают, что в таких условиях во время "эйфории" наша страна может начать вторжение в РоSSию.
Другая причина – "определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому".
"Германия не готовится даже к гипотетической возможности поставки танков. Они сообщают, что по вопросу танкового эмбарго между США, Великобританией и Францией тоже неофициально существует полное согласие", - пишет СМИ.