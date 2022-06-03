Путина не остановить словами. Поэтому Германия должна предоставлять Украине оружие — Бербок

В ФРГ в очередной раз решили рассказать, как они планируют помогать Украине вооружением, информирует ZN.ua.

Путина не остановить словами. Поэтому Германия должна предоставлять Украине оружие — Бербок
© Annalena Baerbock/Facebook

Германия продолжит поддерживать Украину, в том числе и оружием, потому что Путина невозможно остановить словами. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в собственной статье для Bild.

«После 100 дней войны Путин поменял свою стратегию. Но ад продолжается. Он недооценил мужество украинцев. Поэтому сейчас он стреляет с безопасного расстояния. Село за селом, город за городом. Сначала идет огненный дождь из бомб и артиллерии, затем катятся танки по гладко выбритой земле. Путин делает ставку на упрямство и на наше истощение. И каждое село ждет судьба Бучи. И потому мы должны продолжать поддерживать Украину прямо сейчас. Также с оружием, потому что Путина словами не остановить», — отметила Бербок.

Министр вспомнила и о прежней роли Германии, которую та играла до начала войны в Украине. Бербок напомнила, что ФРГ должна действовать как самая большая страна в Евросоюзе, чтобы ее партнеры в Балтии и на востоке Европы могли рассчитывать на Берлин. Германия вместе с партнерами в ЕС и НАТО «реорганизуют украинскую оборону».

«Ясно одно: мир не приходит бесплатно. Но каждый цент, который мы тратим, это вклад в безопасность и свободу, свободу Европы. Пока Украина не в безопасности, не в безопасности и Европа. Если в Украине не остановить Путина, всегда будет угроза новой агрессии. Мы будем поддерживать Украину. До тех пор, пока больше не будет новых Буч. Чтобы то, что мы воспринимаем как должное, снова стало нормально для людей в Украине: жизнь в свободе», — написала Бербок.


Дубенко Вадим, ZN.ua





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