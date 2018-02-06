Пограничники изъяли алкотестеры для "МВД ДНР" в Донецкой области
Сумма оценки товара составила более 80 тыс. гривен.
В Донецкой области на пункте пропуска "Новотроицкое" сотрудники Государственной пограничной службы изъяли алкотестеры для так называемого "министерства внутренних дел ДНР" на сумму 80 тыс. гривен.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
"Сегодня, отрабатывая полученную информацию оперативно-розыскного отдела Донецко-Луганского регионального управления, пограничники Донецкого отряда остановили на КПВВ «Новотроицкое» гражданина Украины. Он направлялся на выезд по маршруту «Мариуполь-Донецк» на автомобиле «Шкода» и пытался провезти в багажном отделении алкотестеры, предназначенные для использования так называемым «МВД ДНР»", - говорится в сообщении.
Сумма оценки товара составила более 80 тыс. гривен.
Гражданин и товар передан сотрудникам Государственной фискальной службы для принятия правового решения.
Напомним, ранее в Донецкой области задержали партию контрафактных сигарет из ОРДЛО на 1,5 млн гривен.
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Политика
06.02.2018 14:10