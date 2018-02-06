Нардеп Рыбалка опроверг попадание в реестр должников алиментов

За последние два года он перечислил дочери 3,7 млн грн.

Народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка, которого называют одним из спонсоров политсилы, попал в реестр должников, который накануне был запущен Министерством юстиции.

При этом депутат подчеркнул, что речь не идет об алиментах.

"Грязные пиарщики распространили выдумку о якобы неуплате мною алиментов моей дочери, которая проживает после развода с матерью. И которую, несмотря на все решения судов, мне до сих пор незаконно не дают видеть. На самом деле я вовремя перечисляю на счет дочери существенные суммы. И для меня это - дело чести. За последние 2 года я перечислил около 3,7 млн грн. В качестве примера - публикую одну из «платежек», а также документ, подтверждающий отсутствие каких-либо долгов в этом вопросе. А найти судебный иск, из-за которого моя фамилия появилось в Реестре должников, очень просто. Речь идет об иске, где человек пытается опровергнуть мои слова о коррупции", - заявил он.

Напомним, в конце прошлого года Верховная Рада приняла закон, ужесточающий наказание за неуплату алиментов. Он вводит новые средства принудительного выполнения решений, которые могут применяться к неплательщикам алиментов. В их числа - лишение водительских прав и запрет на выезд за границу.

7 февраля 2018 года Минюст открыл свободный доступ к реестру неплательщиков алиментов.