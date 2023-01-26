"Коля як завжди": нардеп Тищенко вирушив до Тайланду під час війни і нарвався на критику в мережі

На час військового стану державні службовці зможуть виїжджати за межі України тепер виключно у службові відрядження, але народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, очевидно, на даний момент знаходиться у Таїланді.

Про це стало відомо з публікації Посольства України у Королівстві Таїланд, яке запрошує українців на зустріч із обранцем, інформує Апостроф .

Дипломатичне відомство запросило громадян України на зустріч з народним депутатом України 9-ого скликання Миколою Тищенко для "обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади".

Зустріч відбудеться у п'ятницю, 27 січня, у бангкокському готелі "Novotel".

У мережі вже пройшлися про "закордонний вояж" нардепа, не виключаючи, що його нишком призначили послом у цю країну Південно-Східної Азії.