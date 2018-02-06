Сын депутата Попова пошел под суд

Ему грозит до 12 лет лишения свободы за разбой.

Сын депутата Попова пошел под суд
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Обвинительный акт против Богдана Попова, несовершеннолетнего сына народного депутат Игоря Попова, который в ноябре прошлого года вместе с товарищем ограбил магазин в Киеве, передан в суд.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции. Полиция напоминает, что разбой произошел в Оболонском районе Киева. В магазин забежали два человека в балаклавах, которые, угрожая пистолетом, забрали из кассы 2500 гривен. Одного из грабителей задержали на месте продавщицы с покупателями, его товарищ с деньгами попался полицейским через 20 минут.

Дело расследовалось по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса - разбой. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Обвиняемые находятся под домашним арестом.

По информации LB.ua, подростки подозревались в совершении еще минимум одного разбоя, но прокуратура отказалась согласовать обвинение по второму эпизоду. В целом по Оболонскому району было шесть подобных случаев ограбления.


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